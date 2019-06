Nekdanji britanski zunanji minister in velik favorit za prihodnjega premierja Boris Johnson se je med prvim v vrsti javnih soočenj s člani konservativne stranke, ki bodo odločali o prihodnjem voditelju stranke in posledično o novem britanskem premierju, šestkrat izognil odgovoru na vprašanje, zakaj je policija v noči s petka na soboto potrkala na vrata stanovanja njegove 24 let mlajše spremljevalke Carrie Symonds, pri kateri živi, odkar se je razšel z drugo ženo. Otoški mediji so včeraj na dolgo in široko že na naslovnicah poročali, da je njen zaskrbljeni sosed poklical policijo, ker je slišal hud prepir, loputanje z vrati in razbijanje krožnikov. Prepir je tudi posnel in ga posredoval časniku Guardian, ki ga zaradi pravnih razlogov še ni objavil. Znano pa je, da je ona vpila nanj, naj gre stran od nje in naj zapusti njeno stanovanje, pa tudi, da ji je uničil kavč, ker ga je polil z rdečim vinom. On naj bi med drugim vpil, naj gre stran od njegovega računalnika. Prepir so slišali tudi drugi sosedje in mimoidoči na ulici. Policija je potrdila, da je prišla in odšla, ne da bi ji bilo treba ukrepati.

Huntovo zadovoljstvo Johnsonov tekmec v finalu volitev vodje konservativcev, zunanji minister Jeremy Hunt, dobro ve, da mu utegne ta prepir pomagati, ker je razpravo o brexitu začasno preusmeril na Johnsonovo pestro ljubezensko življenje (druga žena mu je očitala najmanj deset afer in najmanj enega nezakonskega otroka). Hunt je samo eden od politikov, ki pravi, da bi Johnson moral odgovoriti na vprašanja o prepiru, zaradi katerega je na vrata potrkala policija. »Nekdo, ki hoče biti premier, mora odgovoriti na vsa vprašanja,« je dejal. Johnsonovi zagovorniki med poslanci pa trdijo, da gre za zasebno zadevo.