»Ker je bil LUI znotraj slovenskega sistema zagonskih podjetij postavljen tako zgodaj, je bila njegova vloga izjemno pomembna,« pove Jakob Gajšek, ki je direktorsko vlogo prevzel septembra lani, zato si, kot pravi, ne jemlje zaslug za izjemne številke, s katerimi se inkubator odlikuje. Te povedo vse: 20 milijonov evrov investicij v inkubirana podjetja, 400 delovnih mest, ki so jih ta ustvarila, 9 zagonskih podjetij, ki imajo več kot milijon evrov prihodkov, 42 odstotkov inkubiranih podjetij deluje na tujih trgih… V LUI so svojo pot začeli tako prominentna zagonska podjetja, kot so Visionect, Zemanta, Doctrina, Mesi in številni drugi.

Skupnost v pomoč začetnikom »Želimo biti prva skupnost zagonskih podjetij, v katero pridejo tisti, ki želijo zagnati podjetje, spoznati, kaj to sploh je, oblikovati svojo podskupnost ali fokusno skupino, ki bi razvijala nove tehnologije, nove pristope… Ponujamo jim prostor, pomoč, znanje in povezave. Namenoma smo jim v pomoč prav na začetku, ko so v tem novi in nimajo nobene podpore, zato lahko naredijo kup napak. Že samo občutek, da nisi sam, ko začenjaš, je ogromno vreden. V tej podpori želimo biti izjemni, konec koncev tudi zato, ker je univerza sama tako dober bazen talentov in novih idej,« poudarja Gajšek. »Ko sem bil še v ABC pospeševalniku, je kakšno leto ali dve nazaj vladalo prepričanje, da novih zagonskih podjetij ni. V resnici pa je bilo relativno malo strukturirane podpore za začetnike, ki bi jih popeljala skozi vse težave prve faze.« V LUI od enkrat do dvakrat na teden prirejajo predavanja in delavnice, še posebej negujejo programe ena na ena, v katerih udeleženci dobijo specifične informacije za njihov projekt. Vsa izobraževanja so načeloma odprta za javnost, vsakomur, ki ga to področje zanima. Poleg tega LUI zagonskim podjetjem ponuja tudi podporo svojih in zunanjih mentorjev, ki so imeli sami podobne izkušnje in jih želijo prenesti naslednji generaciji. Ker posamezno zagonsko podjetje ves čas spremlja en mentor, se zgradi poseben odnos, kar je največja vrednost programa. Za svoja zagonska podjetja LUI enkrat na mesec priredi dogodek zaprtega tipa, kjer pregledajo konkretne številke in izvedo informacije, ki v javnost sicer ne pridejo, kar je zanje dodaten navdih in veliko vredna izkušnja.