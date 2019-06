»Nikoli se še ni zgodilo, da bi zagonska podjetja znotraj programa pridobivala investicije,« je poudaril Grega Potokar, vodja ABC pospeševalnika. »Zasluge za zbranih neverjetnih 1,1 milijona evrov gredo predvsem novemu načinu dela ena na ena s strokovnjaki in menedžerji, ki smo ga implementirali v začetku letošnjega leta.«

Navdušil je koncept oživitve nekdaj priljubljenega šaha. Ekipa izkušenih in uspešnih strokovnjakov je v sodelovanju s priznanimi velemojstri šaha, zanimivim pristopom, uporabo moderne tehnologije in inovativnimi igralnimi novitetami uspela ustvariti igro Chess Raiders, ki povezuje amaterske in profesionalne igralce šaha in omogoča igro, zabavo, tekmovanja, druženje in komentarje. »Naš namen je okrepiti ekipo, intenzivirati razvoj in do konca leta trgu ponuditi našo igro,« je povedal šahovski velemojster in del ekipe Duško Pavasović.

Prihodnost v okolju in človeku prijaznih rešitvah

Velike načrte ima tudi podjetje Sileo s svojim prvim solarnim fotovoltaičnim strešnikom, ki je boljši tudi od Teslovega, predvsem pa je že na trgu. Naročila dobivajo z vsega sveta, po besedah soustanoviteljice Mateje Miško je njihov načrt »do konca leta 2019 pridobiti strateškega partnerja in investicijo, s katero bi lahko svojo proizvodnjo v celoti avtomatizirali in jo iz Italije prenesli v Slovenijo«.

Da so okolju prijazne ideje vse bolje sprejete in izziv, ki čaka vsakogar, dokazuje zgodba podjetja Transfer Hero s platformo oziroma okolju prijaznim spletnim sistemom rezervacij za letališke prevoze z električnimi in hibridnimi vozili. Okolju in družbi prijazna pa je tudi rešitev, ki jo ponuja Vee Mee. Gre za pametni sistem označevanja živil, ki je namenjen zmanjševanju živilskih odpadkov, ki nastajajo v prehranski logistični verigi med dobavitelji, logističnim skladiščenjem itd. Ta napredni in pametni sistem označevanja je že na trgu in ga med drugimi uporablja šest največjih hrvaških trgovcev na drobno.

Kako lahko moderna tehnologija olajša življenje, dokazuje zgodba mladega hrvaškega podjetja Red Sky. S pomočjo umetne inteligence so razvili sistem, ki slepim in slabovidnim pomaga pri vsakodnevnih ovirah. Rešitve so implementirali v priročna očala in nedavno iz sklada tveganega kapitala HealthXCapital iz Singapurja prejeli investicijo v višini 200.000 dolarjev. Prav tako hrvaški Beyond Seen Screen se ukvarja s tehnologijo, ki prek kamere prepozna videoposnetke in njihove povezane vsebine, brez zamudnega brskanja po spletu. Trgu bi radi predstavili aplikacijo kot videoverzijo priljubljenega Shazama, trenutno pa se usmerjajo v rast svoje videobaze.