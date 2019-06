Starši želimo svojim otrokom vse najboljše. Želimo jih čim bolje pripraviti na čas, ko bodo zapustili varno okolje ožje družine. Prej ali slej se bodo morali postaviti na svoje noge in v življenju nekaj početi. »Ena, dva, tri in namesto igračke v otroškem vozičku v sobi sedi najstnik, ki s slušalkami na glavi igra Fortnite,« razmišlja Aleš Lisac, direktor podjetja Lisac & Lisac, ki v poletnih mesecih organizira in tudi vodi podjetniški kamp za najstnike v občinah Kostel in Osilnica, približno sto kilometrov iz Ljubljane, ob reki Kolpi. Zakaj tam in ne kar v poslovni stavbi? »Ker tukaj živim z družino, ker gre za lepe in premalo poznane kraje, ki jih vaš najstnik najverjetneje sploh še ne pozna,« odkrito izzove Lisac.

Znanje, ki bi ga moral imeti vsak

Morda bodo naši otroci posnemali nas in zaplavali v podjetniške vode, morda tudi ne. V vsakem primeru predstavljajo prodaja, marketing in poznavanje poslovanja podjetij znanje, ki bi ga moral imeti vsak. »Mladih v šoli praktično ne učijo veščin, ki jih nujno potrebujejo v življenju. Zelo malo izvedo o denarju, bankah, posojilih, posledicah obrestnega računa. In praktično nič ne izvedo o podjetništvu. Kako podjetja sploh delujejo, čigava so, od česa je odvisno, ali je podjetje uspešno, od kod plače za zaposlene,« pove marketinški guru Aleš Lisac, prav tako oče dveh sinov, najstnikov, starih štirinajst in sedemnajst let. Na vprašanje, ali otroka z žepnino že razvijata podjetniški odnos, odgovori: »Ne dobivata redne žepnine. Plačano imata naročnino za telefon, denar pa dobita po potrebi. Nekaj se ga nabere od babic, opravita pa tudi kakšno delo (košnja trave pri sosedu…), tako da imata denarja dovolj.«

Podjetniško znanje in veščine koristijo vsakomur in bi jih torej morali obvladati vsi – podjetniki in vsi zaposleni v podjetju. Res je tudi, da bi vsak podjetnik lahko svojim otrokom sam pojasnil poslovne zadeve. Veliko se lahko naučijo že samo z opazovanjem… »Ampak svojega otroka učiti in naučiti kar koli sploh ni lahko,« pove Lisac in kot razlog za podjetniški kamp omeni tudi zavedanje, da bodo njegovi kolegi podjetniki svoje otroke z veseljem poslali v tak kamp. »Prav tako verjamem, da mladi to znanje potrebujejo, velika skupina mladih pa si to znanje tudi želi. V našem podjetju mislimo tudi na prihodnost – današnji najstniki bodo v nekaj letih naše stranke, pametni podjetniki pa se ves čas izobražujejo,« pove o kampu, ki ga letos organizirajo prvič in je praktično že razprodan.