Živimo dlje in bolje, skrbimo za okolje in za upokojence

Kaj vse se je spremenilo, odkar je Slovenija samostojna? Prebivalstvo je bistveno starejše, saj živimo precej dlje, a to pomeni, da vse manj zavarovancev podpira vse več upokojencev. Gospodarstvo je v precej boljši kondiciji in tudi žepi posameznikov so polnejši, predvsem pa se je spremenil naš odnos do okolja.