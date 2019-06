Stari bloki brez gradbenih in uporabnih dovoljenj

Marsikateri etažni lastnik, ki prodaja svoje stanovanje, je v zadnjem času presenečen. Nepremičninski posredniki, notarji in banke so začeli kupoprodajne posle pogojevati z gradbenim in uporabnim dovoljenjem za stavbo, a upravniki dokumentacije velikokrat ne hranijo.