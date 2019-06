Brazilska reprezentanca na južnoameriškem prvenstvu na domačih tleh v prvih dveh krogih – zmaga proti Boliviji s 3:0 in remi proti Venezueli brez golov – ni preveč navdušila. A izbranci stratega Titeja so najboljšo predstavo prihranili za konec skupinskega dela, ko so v boju za prvo mesto v skupini A v Sao Paulu prepričljivo premagali Peru. Po zadetkih Casemira, Roberta Firmina in Evertona je semafor že po prvem polčasu kazal na izdatno zmago, ki sta jo v drugem polčasu potrdila še Dani Alves in Willian. V sodniškem dodatku bi lahko gol dosegel še Gabriel Jesus, a je vratar Peruja Pedro Gallese njegov strel z enajstih metrov ubranil.

Po zmagi je bil brazilski selektor zadovoljen, v izjavah za medije pa zelo kratek. »Ko dosežeš prvi zadetek zelo hitro, je vse lažje. Nasprotnik se je po naših dveh golih odprl, začel igrati drugače in to smo izkoristili,« je dejal Tite. Brazilija je s sedmimi točkami prepričljivo osvojila prvo mesto v skupini, v četrtek pa jo z eno izmed tretjeuvrščenih ekip čaka četrtfinalni obračun. V njem ne bo smel nastopiti Casemiro, vezist madridskega Reala je namreč proti Peruju prejel drugi rumeni karton na prvenstvu. Perujci so zaradi poraza zdrsnili na tretje mesto v skupini, z zmago nad Bolivijo (3:1) jih je prehitela Venezuela, ki jo v četrtfinalu čaka drugouvrščena reprezentanca iz skupine B. »Zdaj nismo odvisni več od sebe. To ni preveč prijetna situacija. Od začetka do konca obračuna so bili boljši od nas. Brazilci so si tudi na prejšnjih tekmah ustvarili veliko priložnosti, a jih niso izkoristili. Danes so to spremenili, zato takšen poraz,« je bil po tekmi razočaran perujski selektor Ricardo Gareca. Peru namreč čaka na rezultate ostalih skupin, a bodo štiri osvojene točke verjetno dovolj za preboj v izločilne boje.

Med osem Nemčija in Norveška Ti so se že začeli na ženskem svetovnem prvenstvu v Franciji. V prvem dvoboju osmine finala so Nemke v Grenoblu premagale Nigerijo. Dvakratne svetovne prvakinje (2003 in 2007) so povedle že v 20. minuti, ko je zadela Poppova, le sedem minut kasneje je bila z bele točke uspešna še Däbritzeva. Končni rezultat (3:0) je v 82. minuti postavila Schüllerjeva. Nemke v osmini finala čakajo zmagovalke dvoboja med Švedsko in Kanado. Bolj napeto pa je bilo v Nici, kjer so se merile Norvežanke in Avstralke. Po rednem delu je bilo 1:1, v podaljšku pa golov ni bilo. Sledile so enajstmetrovke, kjer so Avstralke prva dva strela zapravile. Odločilnega za Skandinavke je v četrti seriji zabila Ingrid Syrstad Engen in svetovnim prvakinjam iz leta 1995 prinesla uvrstitev med najboljših osem. Tam jih čakajo boljše iz dvoboja Anglija – Kamerun.