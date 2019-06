Padec 44-letnega avstrijskega motorista je bil danes usoden za njegovo 37-letno sopotnico, ki se je ob padcu nesrečno poškodovala in umrla v novomeški bolnišnici.

Tragedija se je zgodila na cesti med Dvorom in Žužemberkom malo po opoldnevu. Po prvih ugotovitvah naj bi 44-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad krmilom motorja, zaradi česar se je skupaj z motorjem in sopotnico prevrnil in padel po cestišču. V nesreči sta se oba hudo poškodovala, več smole pa je imela 37-letnica. Oba so odpeljali v novomeško splošno bolnišnico, kjer pa 37-letnice niso mogli obdržati pri življenju. Približno dve uri po nesreči so jo razglasili za mrtvo, medtem ko 44-letnik ostaja na zdravljenju in bo nesrečo preživel. Po naših neuradnih informacijah naj bi imela 37-letnica precejšnjo smolo, saj naj bi ob padcu z glavo udarila v obcestni stebriček. Udarec je bil tako močan, da ji ni pomagala niti čelada.

Čeprav je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, to še ne pomeni, da je 44-letnik z motorjem drvel. Cesta je bila namreč zaradi dežja mokra, na posameznih mestih pa se je voda tudi zadrževala.