Ko se pripeljete v Ivančno Gorico in želite parkirati za trgovino Tuš, vas pričaka makadamska površina. V poletni vročini se iz nje dviga prah, v času deževja pa je preplavljena z lužami, med katerimi so parkirani avtomobili. Ana Ovčar, ki živi v bližnjem bloku, je povedala, da se ob sončnem vremenu veliko prahu dvigne v njeno stanovanje. »Največ težav je zjutraj, ko se mladim mudi v službe, zame pa neurejeno parkirišče sicer ni takšen problem, saj nimam avtomobila,« je dejala. Nekateri občani se že vrsto let sprašujejo, kdaj bo občina uredila parkirišče.

Občina je pojasnila, da je bilo zemljišče nekoč v družbeni lasti, nato pa v lasti podjetja GPG Grosuplje in kasneje Ceeref upravljanje. Leta 2013 je občina zemljišče odkupila, da bi uredila parkirišče. Leta 2017 je pridobila gradbeno dovoljenje za ureditev 56 parkirnih prostorov, dovozno cesto in komunalne infrastrukture. »Stanovalci bližnjih stanovanjskih blokov so pred leti vložili sodno zahtevo za določitev pripadajočega funkcionalnega zemljišča k stavbam, med zahtevana funkcionalna zemljišča pa so vključili tudi sedanje začasno parkirišče za trgovino Tuš. Občina se je zato odločila, da do dokončne odločitve sodišča glede zahteve stanovalcev odloži gradnjo parkirišča v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem,« so sporočili z občine, ki nasprotuje dodelitvi parkirišča stanovalcem, a je primorana počakati na odločitev sodišča. »Če bo odločitev v prid občini, bomo nadaljevali postopke gradnje po veljavnem gradbenem dovoljenju,« so zaključili na občini. aro