Dan križevniškega soseda

V Križevniški ulici pripravljajo v sredo od 16. ure zdaj že tradicionalni Dan križevniškega soseda. To je dan, ko institucije, muzeji in drugi prostori, ki si delijo Križevniško ulico, odprejo svoja vrata, dogajanje pa popestrijo z delavnicami za otroke. Tokrat bo Križevniška ulica (v primeru dežja pa Mini teater) ob 17. uri postala prizorišče lutkovne predstave Žabji kralj, ki bo trajala približno 40 minut in je primerna za otroke, stare tri leta in več. Ob 18. uri bo sledilo gledališče na ulici Ptičja zabava.