Nekateri pravijo, da je zvok 50 odstotkov doživetja ob gledanju videovsebin. Nekateri to tezo ponesejo še dlje in pravijo, da zvok predstavlja kar 70 odstotkov celotne izkušnje. Če pustimo statistična prerekanja ob strani, pa gotovo drži, da je večina sodobnih LCD- in OLED-televizorjev opremljenih s povsem dobrimi zvočniki – za povprečnega gledalca.

Skupna težava TV-sprejemnikov pa je, da imajo zelo ozka ohišja, v katera preprosto ni mogoče vgraditi bolj konkretnih zvočnikov. Če ste filmski sladokusec in gledanju raznih videovsebin dajete veliko težo, potem ni odveč razmislek o nakupu dodatnih zvočnikov za domači TV-sistem.

Najprej, ni se treba ustrašiti. V mislih nimamo audiofilske opreme, ki vas z lahkoto olajša za kakih 50.000 evrov (že samo cena prestižnih slušalk sennheiser orpheus znaša toliko). Govorili bomo o dokaj ugodnih in preprostih zvočnikih, ki dobro opravijo svoje delo.

Zvočna palica Soundbar, zvočna palica ali letev je eden bolj preprostih načinov, kako lahko hitro izboljšate zvok svojega televizorja. Namestitev je izjemno enostavna – le priklopite jo s kablom na televizijo. Ko sta napravi povezani, mali vgrajeni zvočniki s televizorja obmolknejo, zvočna palica pa postane glavni predvajalnik zvoka. Razlika v kakovosti zvoka je nemudoma zelo očitna. Boljše zvočne palice se zelo pogosto prodajajo v kompletu z nizkotonskim zvočnikom. Taka kombinacija je seveda še boljša. Priporočamo pa, da po možnosti izberete sistem z brezžičnim nizkotoncem, saj tako celotna zadeva izpade bolj elegantno (brez odvečnih kablov). Ameriški portal Wirecutter, na katerem potrošniki delijo svoja mnenja o raznih produktih, je pred kakim letom izglasoval vizio SB3651-E6 kot najboljšo zvočno palico glede na ceno in kakovost. Ta pri slovenskih prodajalcih sicer ni nikjer na voljo, se pa njena cena na spletu giblje okrog 250 evrov. Glede na naše izkušnje se ne bi branili zvočne palice podjetja Anker, ki izdeluje širok spekter aparatur in drži visok standard kakovosti za razumno ceno.

Slušalke Mogoče se sliši malce neprivlačno in nepraktično, vendar brezžična tehnologija je napredovala. Najnovejši televizorji namreč omogočajo povezovanje z drugimi napravami prek bluetooth povezave. Če torej gledate televizijo sami in že morebiti imate par kakovostnih brezžičnih slušalk, potem je to lahko odlična zvočna rešitev za gledanje filmov. Na prej omenjenem portalu Wirecutter so za zelo dobro rešitev izglasovali model sennheiser RS 165, ki se pri nas prodaja za približno 140 evrov. Na tehno straneh našega časopisa smo tudi že večkrat pisali o odličnih Sonyjevih MDR 1000x3, ki poleg dobrega zvoka ponujajo še odstranjevanje šumov. To pomeni, da si lahko ogledate svoj priljubljen film v zvočni izolaciji, navkljub glasni okolici. Takšne slušalke nudijo obilico udobja, saj nimamo težav z zapletanjem kablov, dojemanje zvoka je odlično, hkrati pa je taka rešitev tudi ena izmed najcenejših, če želimo dvigniti sam nivo zaznave zvoka iz sprejemnika.