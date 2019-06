Strateški oblikovalski studio, ki so ga leta 2013 ustanovili oblikovalci, umetniki, arhitekti, fotografi, publicisti, strategi in tekstopisci, so poimenovali oblikovalski studio Ljudje. Zase najraje rečejo, da so Ljudje. In da želijo oblikovati za ljudi, skupaj z ljudmi. V ta namen sodelujejo s partnerji iz umetnosti, poslovnega sveta in izobraževanja. Z uporabo samosvojega oblikovalskega procesa se osredotočajo na bistvo in ob tem nujno ustvarjajo spremembe – pravijo, da tako odstranjujejo šum.

Družbeno angažirani projekti

Ljudje so oblikovalski studio iz Ljubljane. Delujejo na presečišču oblikovanja in umetnosti. Njihovi projekti stremijo k odpiranju pomembnih vprašanj, grajenju skupnosti in podpiranju podobno mislečih projektov. Miha Artnak pove: »Verjamemo, da se lahko velike stvari zgodijo le, ko stopimo skupaj in sodelujemo. Zato sta deljenje našega znanja in podpora različnim družbenim iniciativam pomemben del našega dela. Želimo sodelovati z organizacijami in posamezniki, ki imajo podobno vizijo sveta, in ustvarjati projekte, ki izzivajo status quo.«

Leta 2015 so izvedli projekt Project Seen, oblikovano črkovno vrsto, ki v realnem času cenzurira besede in s tem opozarja na konstanten nadzor na spletu. Projekt je bil objavljen v tujih medijih, kot sta Le Monde in Der Spiegel, ter predstavljen na londonskem festivali oblikovanja. Projekt množičnega financiranja Reši RŠ so prav tako izvedli leta 2015, da bi pomagali zbrati več kot 50.000 evrov sredstev za nadaljevanje oddajanja Radia Študent. Projekt je obsegal celostno grafično podobo na plakatih, spletni strani, radiu in SMS-sporočilih. Ustvarili so grafično podobo za letošnji 26. bienale oblikovanja BIO, ki poteka pod naslovom Skupno znanje. Podoba skozi lepe grafike prikazuje temna dejstva o svetu. Zasnovali so tudi prvi slovenski »chatbot« troljo. Robot, s katerim se lahko uporabnik pogovarja na facebooku, napoveduje prihode avtobusov na postajo in je še vedno operativen.

Za svoje delovanje so prejeli številne nagrade in priznanja, kot so tresk, diggit, zlati boben, SOF, magdalena in mednarodna top talent, več nagrad na bienalih Brumen – leta 2015 so na 7. bienalu Brumen prejeli glavno nagrado za najboljše slovensko oblikovanje za aplikacijo Flaviar.