Po dogovoru z občino Bled so se organizatorji Nočne 10ke odločili, da prireditev organizirajo prej. »29. junija na Bledu še ni turistične gneče in naš biser še ni prezasičen. Z letošnjo prireditvijo bomo tako odprli turistično sezono, se poklonili koncu šole in začetku poletja. Morda se bomo z novim terminom izognili tudi julijskim sobotnim ploham, tekači pa se bodo s tekmovalnim izzivom spoprijeli še pred poletnim dopustom,« je pojasnil predsednik Vitezov dobrega teka in soorganizator Nočne 10ke Marko Roblek.

Lov na rekord iz leta 2012 Start 13. nočnega teka okoli Blejskega jezera (krog in pol) bo ob 22. uri zvečer, ko se bodo v olimpijskem Veslaškem centru Mala Zaka v bitko z desetimi kilometri podali tekači vseh starostnih kategorij. Med njimi tudi letos ne bodo manjkala zveneča imena slovenskega teka, tudi olimpijci in estradniki. »Naša želja je, da bi kdo od domačih tekačev na progi, ki sicer ni najlažja na svetu, tekel pod 30 minutami. Rekord proge si še vedno lasti olimpijec Primož Kobe, ki je leta 2012 dosegel čas 30 minut in 21 sekund. Nihče se mu še ni približal na manj kot 45 sekund, niti tuji tekači ne,« razloži sogovornik. Lani so na teku nastopili tekači iz osemindvajsetih držav. Poleg tekmovalcev iz skoraj vseh evropskih držav na Bled vsako leto pridejo tudi Avstralci, Južnoafričani in Američani, organizatorji pa so doslej gostili še Izraelce, Maltežane, Ciprčane, Uzbekistance, Švede, Irce, Angleže in Kanadčane. Tudi letos ne bodo pozabili na najmlajše in tiste, ki se s tekom šele spoznavajo. Na voljo bosta otroški in Ozarin tek, zaradi katerega v soboto ne bodo šteli le rekordi in medalje. V ospredju bodo še druženje, sproščena zabava in dobrodelnost. Vitezi dobrega teka bodo namreč od vsake startnine en evro namenili za programe društva Ozara Slovenija, ki ljudem v stiski in s težavami v duševnem zdravju ponuja različne oblike pomoči in podpore.