V soboto je v 91. letu na svojem domu v Krkonoših umrl Zdenek Remsa, znameniti češki trener smučarskih skakalcev. Močno je zaznamoval tudi zgodovino modernega skakanja v Sloveniji. V obdobju 1970–1973 je bil zvezni trener jugoslovanske skakalne reprezentance. Pozneje je še poldrugo desetletje (1981–1995) deloval kot glavni trener v SSK Ilirija v Ljubljani, kjer je vzgojil številne reprezentante. Predvsem ne gre prezreti njegovega izjemnega prispevka k usposabljanju slovenskih vaditeljev in trenerjev smučarskih skakalcev.

Remsa Boys (Remsovi fantje), kot so po njihovem trenerju ljubkovalno imenovali skakalno reprezentanco ČSSR, so zaradi imenitnih dosežkov na največjih mednarodnih tekmovanjih postali ljubljenci športne javnosti v nekdanji skupni državi Čehov in Slovakov. Vrhunec njihovega slavnega obdobja je bilo olimpijsko zmagoslavje Jirija Raške v Grenoblu leta 1968. jo