Kar 74 dni po koncu rednega dela in enajst od zadnje šeste tekme finala bodo v ligi NBA razglasili najboljše posameznike letošnje sezone. Tretje leto zapored bodo to storili na posebni slovesni prireditvi, s čimer poskuša vodstvo najmočnejše košarkarske lige na svetu zanimanje zadržati tudi v času, ko na sporedu ni tekem. Po koncu finala je namreč na vrsti najprej nabor, nato že omenjena slovesnost, nato pa že poletna liga in seveda tržnica. Dogajanje v noči na torek po slovenskem času v Santa Monici v Kaliforniji bo še posebej zanimivo za slovenske ljubitelje košarke, saj je praktično jasno, da bo nagrada za najboljšega novinca sezone pripadla Luki Dončiću.

Čeprav se je liga NBA v zadnjem obdobju precej trudila pri prikazovanju, da gre v igri za novinca sezone za enakovreden boj med Dallasovim Dončićem in Traejem Youngom iz Atlante, je jasno, da temu ni tako. Dejstvo namreč je, da je 20-letni Ljubljančan v vitrine pospravil vseh šest priznanj za novinca meseca v zahodni konferenci, kar je do zdaj od leta 2002, ko so uvedli tak sistem, uspelo le še petim posameznikom. Od njih naziva novinca leta ni osvojil le Carmelo Anthony v sezoni 2003/04, a je takrat nagrada romala v roke LeBronu Jamesu, ki je prav tako pobral vseh šest nazivov novinca meseca, a v vzhodni konferenci.

Krstna sezona Luke Dončića bo na splošno ostala zapisana kot ena najboljših sezon novinca v celotni zgodovini lige NBA. Še posebej zaradi dejstva, ker je 20 let dopolnil šele 28. februarja. Povprečno je na tekmo dosegel po 21,2 točke, 7,8 skoka in šest asistenc. Ob tem je zbral tudi osem trojnih dvojčkov in pri glasovanju za tekmo Vseh zvezd prejel dih jemajočih 4,2 milijona glasov, s čimer je zaostal le za LeBronom Jamesom in Giannisom Antetokounmpom.