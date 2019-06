Vodi v Sloveniji pogosto delamo krivico. Cenimo sicer, da lahko pijemo vodo iz pipe in marsikatero neposredno iz izvira v naravi. A ko gre za vodo, ki si jo privoščimo, kadar smo žejni ali pa ob kulinaričnih dobrotah, voda ostane le voda – prozorna tekočina drugotnega pomena. Organizatorji Blejskega vodnega festivala so se takšen odnos do vode odločili spremeniti. Vpeljati želijo poklic vodnega someljeja, ki je ponekod v tujini že uveljavljen.

»Držav, ki imajo vodne someljeje, ni veliko, zato bo Slovenija med prvimi,« pravi eden od organizatorjev Blejskega vodnega festivala Marko Gajić »Degustacije vode v Sloveniji so doslej potekale popolnoma amatersko, pokušali smo različne izvirske vode in delili svoja občutja. To se bo zdaj spremenilo. S pomočjo korejskega združenja vodnih someljejev znanje, ki ga imajo tamkajšnji vodni someljeji, prenašamo v Slovenijo. Na letošnjem vodnem festivalu podpisujemo sporazum o sodelovanju s to korejsko organizacijo,« zagotavlja Gajić.

Slovenske vode bogate z minerali Kaj pravzaprav počne vodni somelje? Z zelo enostavnimi odgovori na to vprašanje je postregel Hanuel Kim, certificirani vodni somelje iz Južne Koreje, ki smo ga ujeli med gostovanjem na Bledu. »Vodni somelje je pristojen za vodno karto. To pomeni, da preizkuša različne vrste vode in priporoča določeno vodo strankam. Ljudi, ki pijejo vodo, preskrbuje z informacijami o njej, s tem pa vpliva tudi na prodajo,« opisuje. V Južni Koreji, pravi, je že več kot 400 vodnih someljejev s certifikatom, sam pa po poročanju tujih medijev sodi med deseterico najbolj dejavnih in zato tudi najbolj znanih. Poklic vodnega someljeja je v Južni Koreji vzniknil iz potreb, pravi Hanuel Kim. »V naši državi se ljudje zelo poglobljeno ukvarjajo s svojim zdravjem in želijo živeti v zdravem življenjskem slogu. Zato so zelo pozorni tudi na to, kakšno vodo pijejo. Pogosto me vprašajo, ali je voda, ki jo pijejo, ustrezna,« opisuje. »Poskusil sem že več kot tisoč vzorcev vode po vsem svetu, nisem strokovnjak le za korejsko,« se je pohvalil in si s tem, kot je bilo pričakovati, prislužil vprašanje, kakšnega okusa je po njegovem voda v naši državi. »Slovenska voda je neverjetna,« južnokorejski vodni somelje ni skrival navdušenja. »Korejska voda je zelo lahka in mehka, slovenska pa ima veliko več mineralov. To je dobro, saj jih človeško telo potrebuje za zdravo delovanje,« je pohvalil slovensko vodo.