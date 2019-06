Nemški urad za motorna vozila (KBA) je v petek Daimlerju naložil vpoklic avtomobilov mercedes-benz GLK 220 CDI, proizvedenih v letih od 2012 do 2015. V petek je o tem poročal Bild am Sonntag, v soboto pa so novico potrdili na nemškem ministrstvu za promet.

Daimler obtožbe o manipuliranju z izpusti zavrača. Vpoklic bo izvedel, a se bo na odločitev hkrati pritožil.

Na ministrstvu so sicer za dpa pojasnili, da so v preiskavi pri omenjenem modelu mercedesa z dizelskim motorjem odkrili nezakonito opremo za čiščenje izpustov. Ta naj bi namreč zmanjšala izpuste le na testu, ne pa tudi v vsakodnevnem prometu.

V Daimlerju so pojasnili, da so delovanje te opreme KBA predstavili že maja lani in odgovorili na zastavljena vprašanja. Prepričani so, da je oprema v skladu z zakonodajo.

KBA je Daimlerju že avgusta lani zaradi okolju neprijaznih dizelskih motorjev naložila vpoklic 690.000 dizelskih vozil po vsej Evropi, od tega 280.000 v Nemčiji.