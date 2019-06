Patrick Kaddu je Ugando popeljal v vodstvo v 14. minuti, končni izid pa je postavil Emmanuel Okwi v 48. minuti.

V skupini B je ena od favoritinj za končno zmago Nigerija v Aleksandriji premagala Burundi z 1:0. Nigerijci so zadeli v 77. minuti, ko je bil uspešen Odion Ighalo.

V tej skupini je bil prav tako v Aleksandriji še obračun Gvineje in Madagaskarja. Končal se je z 2:2 Za Gvinejo sta zadela Sory Kaba v 34. in Francois Kamano v 66. minuti, za Madagaskar pa Anicet Abel v 49. in Carolus Andria v 55. minuti.