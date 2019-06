V konkurenci so romani Mirta Komela Medsočje, Mojce Širok Pogodba, Vladimirja P. Štefaneca Najlepša neznanka svetloba, Janija Virka Brez imena in Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset. Pogodba (Mladinska knjiga) Mojce Širok je kriminalni roman, ki prek iskanja ozadja treh smrti pripelje v osrčje sicilijanskega mafijskega dogajanja, Komel pa je o romanu Medsočje (založba Goga) za Delo povedal, da »od zunaj prežema shizofreni kapitalizem, od znotraj pa razjeda razklanost slovenske družbe, pri čemer se do resnice obnaša prav tako ljubosumno kot ljubimec, ki nerad spusti zraven kogar si že bodi«.