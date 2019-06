"Če se bodo strinjali s tem, potem bodo imeli bogato državo. Zelo bodo srečni. In jaz bom njihov najboljši prijatelj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil Trump.

Poleg tega je napovedal tudi dodatne sankcije proti Iranu. "Iran je trenutno v gospodarski zmešnjavi, gredo čez pekel (...) ampak uvedli bomo dodatne sankcije, veliko hujše," je dejal. Podrobnosti sicer ni pojasnil, še poroča AFP.

Ameriški predsednik je novinarjem spregovoril pred odhodom iz Bele hiše v Camp David na srečanja glede Irana, potem ko je ta v noči na četrtek nad Hormuško ožino sestrelil ameriško brezpilotno letalo, ker da je kršilo iranski zračni prostor. ZDA na drugi strani trdijo, da je bilo letalo v mednarodnem zračnem prostoru.

Trump je sicer potem že ukazal ameriški povračilni napad, a kot je nato pojasnil, je deset minut pred izvedbo ukaz umaknil.

Napetosti med državama se krepijo že vse od ameriške enostranske odpovedi mednarodnemu jedrskemu sporazumu, še posebej pa so se odnosi zaostrili po zaostritvi ameriških sankcij, ki so praktično ohromile izvoz iranske nafte. Po skrivnostnih napadih na tankerje, ki tovorijo nafto iz Perzijskega zaliva, sta se strani znašli nevarno na robu spopada. Američani za napade na tankerje obtožujejo Iran, ta pa to odločno zanika.