Osemindvajsetletni Goffin je polfinalni obračun dobil po dobri uri in pol igre z 7:6 (4) in 6:3. V finalu ga čaka prvi nosilec turnirja 37-letni Federer, ki je v polfinalu hitro po uri in štirih minutah z dvakrat 6:3 izločil Francoza.

Goffin, ki je na poti do finala izločil tudi petega igralca sveta Nemca Alexandra Zvereva, je izgubil sedem izmed osmih medsebojnih dvobojev s Federerjem. Edino zmago je zabeležil leta 2017, ko ga je na finalu najboljše osmerice v Londonu premagal po treh nizih.

To bo že 13. finalni nastop Švicarja na travi v Halleju, kjer bo napadal deseti naslov, zadnjega je osvojil leta 2017, prvega pa 2003.