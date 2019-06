Tekmovalki sta se letos že pomerili v Antalyi, Bakuju in Jekaterinburgu, v Turčiji in Rusiji tudi za bronasto kolajno, vse tri dvoboje pa je dobila srbska tekmovalka in se Ljubljančanki oddolžila za tri lanske poraze. Ob tem je Nikolićeva v Minsku branila lanski bron s prvenstva v Tel Avivu.

Tokrat je Štangarjeva dvoboj v večjem delu nadzorovala, premoč pa z metom potrdila šele po izteku uradnega dela dvoboja.

Že pred tem je bil na sporedu repasaž, kjer je tekmovalka Olimpije premagala Španko Lauro Martinez Abelenda. Odločilna je bila akcija minuto in 14 sekund pred koncem, po kateri so sodniki Štangarjevi dosodili ipon in predčasno zmago. Po pregledu posnetkov so oceno spremenili v vazari, prednost pa je 21-letna Ljubljančanka obdržala do konca dvoboja in se Španki oddolžila za poraz v četrtfinalu letošnjega grand slamu v Bakuju.

V dopoldanskem delu v najlažji ženski kategoriji je bila varovanka trenerke Olge Štirba v uvodnem krogu prosta, nato pa se je pomerila s srbsko tekmovalko Andrejo Stojadinov. To je Štangarjeva v preteklih treh dvobojih ugnala, nazadnje letos v Antalyi. Tokrat pa je sledil šok po pol minute boja, saj so sodniki tekmici prisodili ipon in hitro zmago, nato pa po pregledu posnetka odločitev popravili. V podaljšku je Štangarjeva število zmag povišala na štiri.

V četrtfinalu je bila tekmica evropska prvakinja Rusinja Irina Dolgova. V izenačenem dvoboju je bila šele v podaljšku spretnejša Rusinja, ki si je z edino pravo akcijo priborila tesno zmago in polfinale, Slovenka pa je morala v repasaž.