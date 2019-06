V okviru shoda so se sprehodili ob rudniku v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija do vasi Kayenberg, ki je ena od zadnjih vasi na tem območju, ki jo bodo porušili zaradi širjenja rudnika. »Vsi so proti premogu, samo Peter skuša skopati še en meter,« je pisalu na protestnem plakatu s sliko gospodarskega ministra Petra Altmaierja.

Že v petek se je v Aachnu na mednarodnem podnebnem protestu, ki ga je navdihnila švedska najstnica Greta Thunberg, zbralo več deset tisoč ljudi, nekateri pa so celo prespali v mestu, da so se nato pridružili današnjemu protestu.

Skupina aktivistov gibanja Ende Gelände se je na pot proti rudniku podala v petek, da bi s svojimi telesi ustavili aktivnosti v rudniku lignita, svoje aktivnosti pa nadaljujejo tudi danes z več protestnimi shodi v bližini rudnika.

V Nemčiji so sodeč po anketah podnebna vprašanja zdaj v očeh javnosti problem številka ena, stranka Zelenih pa je po izraženi podpori z ramo ob rami s stranko CDU kanclerke Angele Merkel. Državo je npr. lani poleti prizadela huda suša, ki je močno prizadela kmetijstvo, botrovala številnim gozdnim požarom in ustavila ladijski promet po izsušenih rekah. Vrstijo se tudi drugi izredni vremenski pojavi.

Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, že dalj časa spodbuja obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija. Merklova je napovedala postopno ukinjanje rabe premoga do leta 2038, kar pa je po oceni podnebnih strokovnjakov veliko prepozno, da bi lahko zadržali segrevanje ozračja na še sprejemljivih ravneh.