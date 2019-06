Kot so sporočili iz uprave, je nadzor potekal od decembra lani do letošnjega aprila. Januarja so odvzeli 22 vzorcev kave, preverjali pa so, ali izdelek vsebuje surovino, ki je navedena na deklaraciji.

Vzorci kave, ki so imeli na embalaži označeno, da vsebujejo samo zrna kave vrste Arabica, so bili laboratorijsko analizirani na prisotnost cenejših vrst kave. Vzorci kave, ki so vsebovali mešanico različnih kav, pa so bili analizirani na prisotnost cenejših surovin, kot npr. slad cikorije. Odvzeli so tako vzorce višjih kot nižjih cenovnih razredov.

»Laboratorijske analize so pokazale, da so bili vsi vzorci skladni. Kar pomeni, da je bila vsebnost surovine izdelka skladna z označeno sestavo na deklaraciji,« so pojasnili.