»Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je v pretekli sezoni večkrat izpostavil, da se bliža čas, ko bo zaključil svoje poslanstvo v klubu. V ta namen je predsednik v preteklih mesecih opravil več pogovorov s potencialnimi interesenti za vlaganje v Olimpijo. Pogovori o tem so odprti in potekajo tudi v teh dneh,"«so medijska ugibanja o prodaji Olimpije v izjavi za javnost komentirali na spletnih straneh Olimpije, ki je v minulih štirih letih pod Mandarićevim vodstvom osvojila štiri lovorike in preživlja enega najuspešnejših rezultatskih obdobij v zgodovini kluba.

Pred Olimpijo so pomembne kvalifikacijske tekme za vstop v evropsko ligo. Želja kluba je, da na tem področju dosežejo zgodovinski uspeh in z njim kronajo ero Milana Mandarića v Olimpiji. »O morebitnemu odhodu našega predsednika ali prihodu novega vlagatelja bo javnost pravočasno obveščena,« so sklenili izjavo.

Mandarić terjal milijon evrov Kot so v današnji izdaji poročale Primorske novice, je Solza Popovič, mama nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, na ljubljanskem okrožnem sodišču dobila pravdo proti Mandariću, ki je od Popovičeve s tožbo terjal vračilo skoraj milijona evrov. Mandarić trdi, da je v letu 2007 po predpogodbah za nakup treh lokalov v Žusterni Solzi Popovič nakazal 950.000 evrov, nekaj mesecev kasneje pa za nakup četrtega še slabega pol milijona. Popovičeva je v tožbi vztrajala, da je bila posojilna pogodba, s katero ji je Mandarićevo podjetje MM Investicije leta 2007 posodilo 485.000 evrov, fiktivna oziroma nična. V tožbi je vztrajala, da je ona Mandariću, ko je ta potreboval gotovino, prva dala denar. In to v domači spalnici, v bankovcih po 500 evrov, Mandarić pa naj bi ji nato ta denar s fiktivno posojilno pogodbo samo vrnil.