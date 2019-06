Raziskovalci so za učenje izbrali tri tjulnje z imenom Zola, Janice in Gandalf. Izbrane tjulnje, ki živijo skupaj z ostalimi v univerzitetnem zavetišču, spremljajo že od rojstva. »Učenje različnih melodij teh malih morskih sesalcev je pomembno tudi ključno za razvoj človeškega jezika,« je dejal biolog Vincent Janik, ki sodeluje v raziskavi. Tjulnji imajo namreč enako struktura grla kot ljudje.

Tjulnje so sprava želeli učiti posnemavanja različnih naključnih glasov, ko pa so raziskovalci opazili, da jim gre to zelo dobro, so se odločili, da jih bodo naučili tudi različne melodije. Seveda je do približnega uspeha s tjulnjem treba eno stvar ponoviti več stokrat, a vaja na koncu prinese uspeh. Najboljša izmed izbrane trojice je Zola, ki ji uspe ponoviti tudi 10 tonov, še pišejo pri Science alert.