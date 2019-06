Glavni znanstvenik v Greenpeacovem raziskovalnem laboratoriju na Univerzi v Exeterju David Santillo je ta teden izpostavil, da ignoriramo nevaren problem. »Enkrat, ko je mikroplastika v reki, jo je nemogoče odstraniti, zato je treba problem rešiti pri njegovem izvoru,« je njegove besede povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Greenpeace je letos v Veliki Britaniji testiral 13 rek, pri čemer je njihove tokove spremljal na 30 podeželskih in mestnih območjih. Pozitivne so bile vse reke, negativni pa le dve območji. Okoljevarstveniki so sicer naleteli na 1271 delov 15 različnih tipov plastike. V polovici primerov je šlo za polietilen, našli pa so tudi ostanke slamic in mikrovlakna.

Kot so povedali avtorji raziskave, so lahko z mrežami zajeli vodo le do 10 centimetrov pod gladino. V poročilu so zapisali, da smo priča vrhu ledene plastične gore. Vpliv mikroplastike na favno v vodi sicer še ni razjasnjen.