Do dogodka prihaja v času okrepljenih opozoril glede napadov zveri na drobnico in njihovih vpadov v življenjski prostor ljudi, zaradi česar se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto medvedov in tudi volkov pa je občutek varnosti omajan.

Pod pritiskom predstavnikov kmetov in civilne družbe je zato DZ prav ta teden potrdil interventni zakon, katerega namen je poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.

Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a se ta po sodnem zadržanju ne izvaja.