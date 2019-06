V Velenjskem jezeru utonil človek

V Velenjskem jezeru je ponoči utonil človek, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Okoli 2.25 je šla oseba plavat, nato pa se ni vrnila na plažo ob jezeru. Posredovali so velenjski gasilci in reševalci podvodne reševalne službe. Ti so preiskali območje in našli osebo, ki ni več kazala znakov življenja.