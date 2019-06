Jeklarski koncern Thyssenkrupp si je tako že zagotovil dodatne železniške kapacitete, prek katerih bo oskrboval jeklarno v Duisburgu s premogom in železovo rudo. Pripravlja se tudi na uporabo ladij z nižjim ugrezom, če bi rečni vodostaj padel na tako nizke ravni, kot so jim bili v Nemčiji priča lani.

»Z uporabo ladij z nižjim ugrezom želimo postati manj odvisni od vodostaja,« so za dpa povedali v skupini. Vendar pa je nabava novih ladij dolgotrajen proces, so dodali.

Podobno tudi v logističnih oddelkih drugih podjetij razvijajo koncepte za primer, da se ponovijo ekstremno nizki vodostaji lanskega leta. V kemičnem koncernu Covestro so ob tem opozorili, da preusmeritev tovora na ceste ali tire ni tako enostavna, kot se morda zdi.

Da bi po cesti prepeljali tovor, ki ga sicer po Renu prepelje tovorna ladja, dolga 110 metrov in s kapaciteto 3000 ton, namreč potrebujejo 150 tovornjakov. To pa je težko zagotoviti, ko alternativne možnosti iščejo praktično vsa podjetja na nekem območju, so spomnili. Višje so zaradi močnega povpraševanja tudi cene.

Več zaporednih suhih mesecev v poletju in jeseni leta 2018 je močno znižalo gladino Rena in drugih nemških rek. Ponekod je ladijski promet povsem zastal, kar je predstavljalo veliko težavo za nemško gospodarstvo.

Tovarne ob ključnih rečnih poteh so morale zmanjšati proizvodnjo, kar je negativno vplivalo na poslovne rezultate. Vendar pa strokovnjaki svarijo, da bo s podnebnimi spremembami nizek vodostaj v prihodnje lahko postal reden pojav.

Trenutno je sicer gladina Rena še na ravni dolgoletnega povprečja. Vendar pa je v zadnjih mesecih padlo premalo dežja, da bi lahko bilo to povprečje vzdrževano skozi preostanek leta, so posvarili strokovnjaki.