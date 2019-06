Obrestne mere navzdol?

Globalno gospodarstvo se ohlaja. Kitajska, ki je v zadnjih letih postala motor gospodarske rasti, se tako zaradi notranjih težav kot zaradi trgovinskih vojn ne more nadejati pospešene gospodarske rasti. Evropa že dalj časa stagnira in tudi v bližnji prihodnosti ni pričakovati, da bi se stari celini obetal gospodarski razcvet. ZDA so vpete v globalne tokove, tako da upočasnjevanje globalnega gospodarstva zadeva tudi njih. Od leta 2016 se je gospodarska rast v ZDA zviševala, lani je dosegla 3,2 odstotka na letni ravni. V zadnjih mesecih pa so se ekonomski indikatorji obrnili navzdol in težko je pričakovati, da se bo gospodarska rast še naprej krepila. Centralna banka je nakazala možnost, da bi lahko v bližnji prihodnosti posegla po ukrepu, ki bi lahko bil spodbuda gospodarstvu, to je znižanje obrestnih mer.