20. julija 1969 ob 16. uri in 17 minut se je v kontrolni sobi vesoljskega središča v Houstonu zaslišal prasketajoč glas astronavta Neila Armstronga: »Houston, tukaj Baza tišine. Orel je pristal.« Nekaj ur kasneje je Armstrong zlezel po lestvi z lunarnega modula in izrekel znameniti stavek o majhnem koraku za človeka in ogromnem za človeštvo, ki ga danes vsak zemljan povezuje s prvim pristankom človeka na Luni.

V lunarnem modulu, ki so ga poimenovali The Eagle (orel), sta se na lunino površje na tako imenovano Morje tišine podala skupaj s kolegom Edwinom Aldrinom, tretji iz posadke Apolla 11, pilot Michael Collins, je medtem v komandnem modulu obkrožal Mesec. Na Luninem površju sta se Armstrong in Aldwin zadržala natanko 2 uri in 31 minut, prvi korak človeka na Luni pa je v neposrednem televizijskem prenosu spremljalo okoli 600 milijonov ljudi po svetu. S pristankom na Luni so se uresničile ne le dolgoletne sanje mnogih, med njimi tudi slovenskega pionirja kozmonavtike Hermana Potočnika Noordunga, temveč tudi obljuba ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki jo je 25. maja 1961 izrekel pred ameriškim kongresom, da bo spravil človeka na Luno še pred iztekom desetletja.

V poročilih na koncu, v Pravdi na dnu

Irena Marušič, kustosinja Tehniškega muzeja Slovenije, ki je skupaj z Ireno Ribič iz Muzeja novejše zgodovine, Blažem Šefom in Mihom Turšičem postavila razstavo Človek na Luni, ta je na ogled v muzeju v Bistri, pravi, da je zmeda, ki se včasih pojavlja glede datuma prve stopinje na Luni (20. ali 21. julij), nastala zaradi časovne razlike. Medtem ko je Armstrong za Američane stopil na Luno nekaj pred 23. uro 20. julija, je za Slovence to storil šele nekaj pred tretjo zjutraj.

A to večine ni oviralo, da ne bi spremljali neposrednega prenosa, ki sta ga komentirala novinar Boris Bergant in inženir Vlado Ribarič. Po statističnih podatkih je bilo tedaj v Sloveniji že 150.000 televizorjev, ki so za več dni pred zaslone priklenili ne le njihove lastnike, temveč tudi bližnje in daljne sorodnike ter sosede. In mediji so si ob tem dogodku tudi v Sloveniji dali duška.

Televizija je med 16. in 24. julijem pripravila vrsto posebnih oddaj, od katerih so najbolj zanimive tudi ponavljali, dopisniki radia in televizije iz Houstona, Pariza in Moskve so poročali v živo.

»Sovjetski gledalci so bili sinoči in davi precej manj privilegirani kot televizijski gledalci v Jugoslaviji in drugih deželah sveta, prvo vest o uspešnem pristanku na Luni jim je sporočil napovedovalec med uradnimi krogi sila nepriljubljenega Glasa Amerike… Sovjetska občila so reagirala z zamudo,« se je iz Moskve oglasil Marjan Sedmak in dodal, da je novica o prvem koraku človeka na Luni našla pot v običajna radijska poročila, v televizijskih je pristala na koncu, v Pravdi, ki je bila edini časopis, ki je izšel v ponedeljek, pa si je ameriški astronavt na Luni zaslužil le skromno omembo na dnu prve strani.