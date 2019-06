Kriminalisti že približno dve uri preiskujejo tako notranjost hiše, kot tudi njeno okolico in osebno vozilo, ki je parkirano pred hišo, je poročala Pop TV. Gre za hišo, v kateri živita sodnica mariborskega okrožnega sodišča Ružičeva in njen partner.

Po neuradnih podatkih Pop TV naj bi celotno zadevo usmerjalo slovenjgraško sodišče. S policije so po poročanju Pop TV sporočili le, da preiskovalna dejanja potekajo v okviru intenzivne preiskave. So pa že potrdili, da pri preiskavi ne izključujejo možnosti, da bi bil napad na sodnico lahko povezan z njenim zasebnim življenjem.

Ružičevo so neznanci v nedeljo malo po polnoči napadli pred njeno hišo v Pekrah in jo hudo poškodovali. Napadli naj bi jo s predmetom, s katerim, pa policisti zaradi interesa preiskave doslej še niso povedali. Neuradno naj bi šlo za kij.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.

Policija še naprej naproša vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije v zvezi z dogodkom, da naj jim jih sporočijo preko telefonske številke policije 113 ali številke 080 1200, ki je namenjena anonimnim prijavam.