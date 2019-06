Na letošnji razpis Mladi upi se je prijavilo 61 talentov s področja športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Strokovna komisija je izbrala dvanajst upov, eno prejemnico še javnost prek spletnega glasovanja. Kdo so izjemni prejemniki priznanj in finančne podpore v skupni vrednosti 40.000 evrov? Lingvistka, logičarka in matematičarka, ki bi nekoč rada šla rada po stopinjah vzornika Stephena Hawkinga in prispevala k napredku znanosti. Besedni umetnik, ki je izdal trojezično pravljico in ki si želi z nadaljnjim literarnim ustvarjanjem prispevati k boljšemu jutri slovenščine na avstrijskem Koroškem. Ritmična telovadka, večkratna absolutna državna prvakinja, ki je zadnjih letih nanizala lepe rezultate tudi na svetovni ravni, prejemnica Škerjančeve nagrade najboljšim dijakom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Uspešen mlad biatlonec, ki si želi priti v sam vrh svetovnega pokala. Svetovna šahovska prvakinja, ki je lani osvojila naslov velemojstrice šaha. Športna plezalka, svetovna in državna prvakinja s srebrno medaljo na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu. Atletinja v troskoku, ki posega po najboljših mestih na svetovnih mladinskih prvenstvih. Fizik, ki se odpravlja na študij v Rusijo in nekoč želi tako kot Nikola Tesla izboljšati življenja ljudi z raziskavami na področju protetike. Ena od najbolj perspektivnih in uspešnih harfistk njene generacije v Sloveniji. Paraolimpijski smučar z izjemno zgodbo o pogumu in neustrašnosti. Saksofonistka, ki saksofon igra od svojega sedmega leta in je dobila že mnoga priznanja in nagrade. Flavtistka, prejemnica Škerjančeve nagrade, priznanja najuspešnejšim glasbenikom generacije. Vsi našteti so stari med 18 in 20 leti.

Nujna finančna podpora talentov »Cilj projekta Mladi upi je pomagati nadobudnim in perspektivnim osebam, ki že dosegajo vrhunske rezultate, vendar njihova karierna pot še ni profesionalizirana, zato se soočajo tudi s finančnimi izzivi. Sponzorskih sredstev še ne pridobivajo, vendar za svoj razvoj že potrebujejo nakup boljše opreme ali inštrumenta, udeležbo na pripravah ali tekmovanjih, študij in bivanje v tujini ipd. Vse to je finančno breme, ki ga mora največkrat prevzeti družina,« je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu. Pri Zavarovalnici Triglav verjamejo, da vsaka podpora mladih upov prinaša celotni družbi dodano vrednost.

Člani komisije, ki so odločali Strokovno komisijo, ki je izmed vseh na razpis prijavljenih kandidatov pripravila ožji izbor finalistov in je izmed finalistov izbrala prejemnike finančne podpore, so sestavljali strokovnjaki z različnih področij: športni psiholog mag. Aleš Vičič, atletinja Brigita Langerholc Žager, pomočnica ravnatelja na gimnaziji Ledina Helena Osterman, znanstvenik in pedagog doc. dr. Robert Repnik, pevka Jadranka Juras, pomočnica ravnateljice OE Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Suzana Zorko in direktorica službe za upravljanje zaposlenih v Zavarovalnici Triglav Metoda Debeljak.

Tudi Tim Gajser je bil zraven V dozdajšnjih petih generacijah mladih upov sta Zavod Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav podprla že mnoge posameznike, kot so športniki Tim Gajser, Štefan Hadalin in Janja Garnbret, umetniki Lan Dan Kerštanj, Dorotea Senica in Patricija Crnkovič ter znanstvenika Aleksej Jurca in Luka Govedič. Finančno pomoč v vrednosti več kot 300.000 evrov je do zdaj prejelo 75 mladih talentov. zm