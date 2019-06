Elissonova, ki se po poroki z ameriškim svetovnim prvakom ne piše več Černe, se bo že jutri borila za kolajne.

V sestavljenem loku je Rok Bizjak dosegel 26., Ana Umer pa 42. rezultat, oba bosta v naslednjih dneh nadaljevala tekmovanja, saj so kvalifikacije pomembne le za sestavo parov.

Slovenca pa sta izgubila tudi prvi dvoboj v ekipni konkurenci, s 4:5 sta morala priznati premoč Avstrijcema. S tem sta tudi že izpadla.

Igre so slabo začeli tudi košarkarji 3x3. Slovenci, ki sicer ne nastopajo z najmočnejšo ekipo, so izgubili proti Belorusom. Aleksander Vojičić, Boris Jeršin, Mensud Julević in Milan Kovačević so tekmo slabo začeli, zaostali z 2:10, nato se s sedmimi zaporednimi točkami povsem približali. A jim je za popoln preobrat zmanjkalo moči. V skupini sta še Estonija in Litva.

V soboto bodo poleg Ellisonove od slovenskih tekmovalcev tekmovali še strelci v disciplini trap, v predtekmovanju bodo nastopili Jasmina in Boštjan Maček ter Denis Vatovec, prvi krog med posamezniki čaka namiznoteniške igralce Darka Jorgića, ki je 16. nosilec, Bojana Tokića in Alex Galič. Medtem ko imata fanta visoke apetite, se Galičeva vrača po poškodbi hrbta, dolgo časa ni niti trenirala, zato nima velikih pričakovanj.

Podobno velja tudi za kolesarke, ki se bodo merile v cestni dirki. Proga v Minsku je nezahtevna, ustreza predvsem Eugeniji Bujak, ki pa se prav tako vrača po poškodbi in v močni konkurenci, za razliko od fantov - ti bodo tekmovali v nedeljo - je prijavljenih večina najboljših evropskih kolesark.

»Kolesarke ta čas nimajo večje dirke, poleg tega pa imajo tudi močnejšo zavest kot fantje. Zato je konkurenca res močna,« je dejal Gorazd Penko, selektor ekipe, ki jo poleg Bujakove sestavljata še Urša Pintar in Urša Bravec.

Z evropskim prvenstvom bodo v soboto začeli judoisti, prvi dan bodo na tatamije stopili Adrian Gomboc, aktualni evropski prvak v kategoriji do 66 kilogramov, David Štarkel,Matjaž Trbovc (oba do 60 kg), Andraž Jereb (do 66 kg), Maruša Štangar (do 48 kg), Anja Štangar (do 52) in Kaja Kajzer (do 57 kg).

Prvi dvoboj bosta imela tudi preostala slovenska boksarja. Tadej Černoga bo tekmoval v kategoriji do 60 kilogramov, Denis Lazar pa v kategoriji do 81 kilogramov.