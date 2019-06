Plenković se je danes srečal tudi s predsednikom evroskupine Mariom Centenom ter predsednikom delovne skupine za evro Hansom Vijlbriefom. V sredo je opravil pogovore tudi s podpredsednikom Evropske komisije, ki je pristojen tudi za evro in socialni dialog, Valdisom Dombrovskisom.

Po današnjih srečanjih je novinarjem v Bruslju povedal, da je med srečanji "praktično senzibiliziral" svoje sogovornike za naslednje hrvaške poteze, kot je pismo o nameri Hrvaške o vstopu v ERM II, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Pričakuje, da se bo Hrvaška pridružila tečajnem mehanizmu v približno letu dni. Glede na pričakovanja, naj bi se to zgodilo pred koncem hrvaškega predsedovanja EU v prvi polovici prihodnjega leta.

Juncker: Hrvaška je popolnoma pripravljena

Pri tem pa je izrazil pričakovanje, da Slovenija ne bo ovirala vključitve Hrvaške v ERM II. »V tej fazi mislim, da ne. Pomembno je, da uveljavimo reforme, kot smo načrtovali. To so nadzor bank, vprašanje boljšega upravljanja splošno na ravni državne uprave in vprašanja, ki se nanašajo na statistiko«, je Plenkovićevo izjavo povzela Hina.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je med nedavnim obiskom na Hrvaškem izjavil, da je Hrvaška »popolnoma pripravljena«, da bi se kmalu pridružila ERM II.

Sodelovanje v mehanizmu ima štiri faze in poteka najmanj dve leti, tako da uvajanje evra na Hrvaškem nikakor ne bo možno pred letom 2023. V Zagrebu ne želijo ugibati, kdaj bodo lahko dokončno odpravili kuno in uvedli evro.