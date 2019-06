Po besedah pobudnice vseslovenskega projekta Od vzhoda do vzhoda Betke Šuhel Mikolič se je najlepše danilo prav doma, na Šmarni gori. Letos so za dobro vzdušje na vrhu Šmarne gore skrbeli kar ves dan. Prvi obiskovalci so se zbrali ob sončnem vzhodu, opoldne pa so pozdravili začetek šolskih počitnic. Pobudo za ta dogodek je dala častna pokroviteljica projekta Mestna občina Ljubljana, je dejala Betka. Pri organizaciji na »domačem« terenu se ji je pridružila tudi modna stilistka Metka Albreht. Da sta skupaj praktično nepremagljivi, jima je potrdilo dobrih tisoč pohodnikov, ki so se jima pridružili na jutranjem vzponu.

Največ pa je bilo morda tistih, ki so lovljenje sončnega vzhoda opravili kar pred službo. »Pred službo, po službi… Saj ni važno, glavno, da greš,« je bilo mogoče slišati na vsaki serpentini, ki so se zadnjih nekaj višinskih metrov že pošteno vlekle. Vse jutranjike je ob vzhajanju sonca pozdravila Alenka Godec , ki jo je med petjem pesmi Nad mestom se dani spremljal pianist Gašper Konec .

Prvi pohodniki so se proti vrhu Šmarne gore odpravili že pred četrto uro zjutraj. Skupina dobro razpoloženih dam, ki smo jih ujeli sredi hriba, je priznala, da so od doma krenile že pred tretjo uro. »Vsako leto pridemo, kamor nas Betka povabi,« so povedale pohodnice iz Celja. Študenta Tine in Maja sta z naglavno svetilko pritekla nekje od zadaj. Zanju je bil jutranji skok na Šmarno goro del njunega dnevnega rituala. »Seveda nikoli ne tako zgodaj, vendar si v času izpitnega obdobja skoraj vsak dan vzameva uro ali dve odmora. Takrat najraje skočiva na Šmarko.«

Šmarnogorski krst je doživel tudi kuharski velemojster Tomaž Kavčič, ki je večino popoldanskih pohodnikov prav s svojo govejo juho na vrhu zadržal do sončnega zahoda. Kavčič je med drugim odkrito priznal, da se je dogodka zelo veselil, saj je na Šmarni gori prvič. V posebno čast mu je bilo tudi druženje z mednarodno zasedbo pohodnikov. Zgodbo o projektu Od vzhoda do vzhoda bodo v svet ponesli domači in tuji veleposlaniki in konzuli ter hkrati z obiskom Šmarne gore izrekli pozdrav Tomažu, ki je častni konzul Republike Srbije.

Nič manj pa ni bilo živahno čez dan. Na pobudo župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića so proti vrhu Šmarne gore sopihali tudi osnovnošolci. Najzgodnejši so bili iz OŠ Toneta Čufarja. »Danes smo morali vstati že ob štirih zjutraj,« so povedali in v hitrem tempu grizli naprej v hrib. Opoldanske šolarje – nekaj sto jih je prišlo – je glasbeno nagovoril raper Rok Trkaj , v spremstvu nekdanjega smučarskega skakalca Roberta Kranjca pa je na vrh prišel tudi minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Zmagovalec z največjim povpraševanjem po selfijih je bil ta dan zagotovo Goran Dragić .

In ko se je dobrih petnajst minut čez peto zjutraj sonce sramežljivo prikazalo nad megleno Ljubljano, je večina pohodnikov svoje mobilne telefone usmerila proti vzhodu. Med množico smo med drugim ujeli simpatično standup komičarko Lucijo Ćirović , ki je na Šmarno goro pred štirimi leti prišla kar z gasilci, tokrat pa peš. Ujeli smo tudi zakonca Milana in Jerco Legan Cvikl .

O projektu

Odbita ideja o množičnem lovljenju sončnih vzhodov se je mentorici javnega nastopanja, svetovalki za odnose z javnostmi in radijki Betki Šuhel Mikolič porodila leta 2016. Prepletla jo je z družbenokoristnimi aktivnostmi in projekt zakoličila kot dan, poln hoje, objemov, veselih doživetij. 24 ur je namreč z ekipo somišljenikov, dobrih prijateljev, tudi popolnih neznancev nepretrgoma kolovratila na Šmarno goro po vseh utrjenih poteh, od vzhoda 21. junija od 5. ure do vzhoda naslednji dan, 22. junija. Projekt je pritegnil od 8000 do 10.000 ljudi. Leto pozneje so projekt posvojili Mariborčani in na Mariborsko Pohorje je na poletni solsticij privabila 1700 pohodnikov.

Verjetno ste že slišali, da je posebnost tega projekta tudi orkester, ki igra ob vzhajanju sonca. Do zdaj so morali mnogo prezgodaj vstajati orkestra slovenske vojske in policije, ansambel Saša Avsenika in Alfi Nipič. V Ribnici (2018) je čast dvigovalcev dobrega vzdušja pred sončnim vzhodom doletela Stroj Machine. Ključnega pomena je samoiniciativa, notranja motivacija. Da velikopotezni načrt projekta Od vzhoda do vzhoda postaja vseslovenski, dokazujejo tudi pohodniki, ki so se letos ob istem času pridružili tudi na karavanškem Boču.