Prekmurje letos obletavajo roji komarjev, vem, ker so tudi mene dodobra popikali sredi sončnega dne. Ljudje seveda sprašujejo, ali namerava država ukrepati. »Tretiranje odraslih komarjev je v Sloveniji prepovedano,« je, kot pišejo na Lendavainfo, sporočil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Lahko pa se oblečete v bela oblačila in se poškropite z repelenti. Pazite torej, da katerega pomotoma ne poškropite, kazen vam ne uide.

Odgovor spominja na pritožbe poplavljenih občanov, ki želijo, da se vodotoki čistijo. Odgovorni to odklanjajo, biodiverziteta je prva, potem pride vse ostalo.

Vse ostalo pri komarjih seveda pomeni edino škropljenje z insekticidi. Vsaj drugod po Evropi delajo tako, no, pri nas je že škropljenje z letalom prepovedano. Seveda je škropljenje tehnologija, stara 50 let in več. Obstoja več sodobnejših. Podjetje Oxytech komarje Aedes aegypti, prenašalce vseh mogočih virusnih bolezni, na primer že uspešno uničuje s pomočjo vgrajenih genov. Te dni poročajo o uspehih iz Brazilije, kjer se z izpustom moških osebkov populacija komarjev zniža na 5 odstotkov siceršnje brez kakršnega koli negativnega učinka na prebivalstvo. Ker je tak komar »gensko spremenjen«, torej GSO, o tem v Evropi niti ne razmišljamo. In to niti ni edina sodobna rešitev. Obstajajo še naprednejše tehnologije, o eni od njih je denimo pisala Mladina (https://www.mladina.si/187648/unicenje-komarjev/).

Ob poplavah mi je jasno, zakaj politiki kimajo poplavljenim občanom, storijo pa prav nič. Treba bi bilo namreč spremeniti vsiljene zakone in dati prednost ljudem pred grmovjem in žabami. To pač ne gre, poziva zgroženih 1300 okoljevarstvenih društev. Tudi politično to ni dobra ideja, je ugotovil minister Počivalšek, ko je omenjal ekoterorizem. Da je enako pri zvereh, smo tudi videli, o tem, da bi se znebili najsmrtonosnejše zveri, torej komarja, pa, kot vidite, ne smemo niti razpravljati. Bomo raje dobro zaprli okna in vrata, tako tista v naših glavah kot ta v naših stanovanjih.

Borut Bohanec, Ljubljana