Vprašanje podpredsedniku evropske komisije Fransu Timmermansu, 2.

Dnevnik je 13. junija pod zgornjim naslovom objavil pismo dr. Cirila Ribičiča o odločitvi evropske komisije, da proti Sloveniji sproži postopek pred sodiščem Evropske unije, ker ni spoštovala zaščitenega statusa dokumentov Evropske centralne banke in ni ravnala v skladu z načelom lojalnega sodelovanja. Ob tej priložnosti bi rad pojasnil, da zadevo zdaj obravnava sodišče EU, zato je treba sodni postopek v celoti spoštovati. To pomeni, da evropska komisija o tej zadevi ne more predložiti nobenih novih informacij.