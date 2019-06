Tekmovanje po skupinah na južnoameriškem prvenstvu, najstarejšem celinskem reprezentančnem nogometnem tekmovanju, se končuje. Danes, jutri in v noči na torek bodo tako znani vsi potniki v četrtfinale, nocoj pa se bo najprej razpletlo v skupini A, v kateri bo posebno zanimivo na tekmi med Perujem in gostiteljico prvenstva Brazilijo. Obe reprezentanci sta na prvih dveh tekmah po enkrat zmagali in remizirali ter tako pred zadnjim krogom zbrali po štiri točke, hkrati pa sta obe premagali Bolivijo (Brazilija s 3:0, Peru s 3:1) in obe igrali 0:0 z Venezuelo. Medsebojna tekma bo tako določila zmagovalca skupine A, zaradi zapletenih položajev v drugih skupinah in dejstva, da iz dveh od treh v četrtfinale napredujeta tudi tretjeuvrščeni reprezentanci, pa prevelikega kalkuliranja ne sme biti – čeprav je po drugi strani res, da morebitni remi obema v vsakem primeru zagotavlja napredovanje.

Favorit je zagotovo Brazilija, pa čeprav je na prvih dveh tekmah vse prej kot blestela, zaradi česar so se znova usula mnenja, kako zelo reprezentanca pogreša poškodovanega prvega zvezdnika Neymarja. Na udaru kritik se je znašel predvsem selektor Tite, ki so ga nekateri izžvižgali že po neprepričljivi igri na prvi tekmi proti Boliviji, po drugi in remiju z Venezuelo pa so sploh »ponoreli«. V anketi na brazilski športni televiziji je tako kar 75 odstotkov sodelujočih glasovalo, da bi se moral, če Brazilci ne osvojijo devetega naslova južnoameriškega prvaka in prvega po letu 2007, nemudoma posloviti od svoje vloge, za katero ga pogodba sicer veže do konca svetovnega prvenstva 2022. »S tem se ne obremenjujem, lahko pa rečem, da povsem razumem naše navijače. Radi bi videli dobro igro in predvsem zadetke, če jih ni, pa se imajo vso pravico pritoževati. Tudi jaz bi se, če bi bil med njimi, tudi jaz bi nas izžvižgal,« se je s pepelom posul tudi Tite sam.

Glede pritiska je njegov kolega na klopi Peruja Ricardo Gareca v povsem drugačnem položaju. Navijači ga obožujejo, saj je lani reprezentanco odpeljal na prvo svetovno prvenstvo po letu 1982, na južnoameriškem pa je po rednem delu tekem nazadnje izgubil v polfinalu proti kasnejšemu prvaku Čilu leta 2015, odtlej pa je neporažen že na sedmih zaporednih – no, je pa leta 2016 s Kolumbijo v četrtfinalu izgubil po enajstmetrovkah. Pred tekmo z Brazilijo mu največjo težavo predstavlja precej resna poškodba stebra obrambe Carlosa Zambrana, ki je zaradi težav z mišico moral iz igre že na zadnji tekmi proti Boliviji. Prav Zambrano pa je tudi sicer dvignil največ prahu, ko se je po zadnji tekmi oglasil na twitterju in močno kritiziral uporabo sodniške videoasistence VAR. »Sodnikom so iz rok vzeli odločanje, nas pustijo čakati po tri minute, nogometu pa je VAR vzel čustva,« je zapisal Zambrano, za katerega Gareca ni znal ali pa ni hotel povedati, kako ga bodo nadomestili.

Da je Brazilija favorit, pa sicer pričajo tudi podatki, da je izgubila le eno od zadnjih šestih medsebojnih tekem, da Peruju na zadnjih 18 medsebojnih tekmah kar 13-krat ni uspelo doseči gola in da je na skupno 44 medsebojnih obračunih Brazilija zmagala kar 31-krat. Peru pa le štirikrat, medtem ko se je devet tekem končalo brez zmagovalca.