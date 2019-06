Na Škrabčevi domačiji v Hrovači pri Ribnici, kjer pripravljajo tematske in pogovorne večere, je gostoval predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Na prireditvi, kjer sta se z voditeljem Marjanom Doro dotaknila najrazličnejših tem, ni manjkalo znanih obrazov. V prvi vrsti smo med drugim opazili nekdanjega nogometaša Mirana Pavlina in župana Kranja ter predsednika Hokejske zveze Slovenije Matjaža Rakovca.

Povedal je, da je bila pot do vodilnega mesta na Uefi zelo zahtevna, a je s prvim mandatom, v katerem se je posvetil predvsem ureditvi vodenja organizacije, zadovoljen, kar kaže tudi druga, soglasna izvolitev. »V tem mandatu se posvečamo ohranjanju ravnovesja med majhnimi in večjimi klubi. Vseeno ni realno pričakovati, da bo Maribor na ravni Real Madrida,« je razložil Čeferin in pripomnil, da se mu vsote denarja, ki jih klubi namenjajo za nakupe igralcev, zdijo nerealne. A ker trg to dopušča, za zdaj prave rešitve za to še ne pozna.

Velik del pogovora je bil namenjen tudi strahu javnosti pred zaprtjem nogometne lige prvakov in nastanku superlige po vzoru ameriških ligaških tekmovanj. Enainpetdesetletni Grosupeljčan pravi, da je šlo pri tem predvsem za populističen nastop največjih lig, dejansko stanje in izjave v medijih se ne skladajo. »Dokler bom predsednik Uefe, bo imelo vseh 55 članic s svojimi klubi možnost, da igrajo v ligi prvakov,« je zagotovil. Želi povečati pritisk na večje lige, saj Uefa po njegovih besedah v solidarnostni sklad za šibkejše federacije prispeva 250 milijonov evrov, močnejše lige pa nič.

Ne želi in ne sme komentirati odločitev NZS

Nad videotehnologijo (VAR) ni pretirano navdušen, saj meni, da bi morali še vedno odločati sodniki, drugače jih bodo kmalu lahko zamenjali roboti. Za težavo je izpostavil tudi, da je vsak dotik z roko v kazenskem prostoru zdaj enajstmetrovka, privoščil pa si je tudi švedskega nogometaša Zlatana Ibrahimovića. »Ibrahimović ima velik nos. Ko bodo v VAR sobi narisali črto, bo to prepovedani položaj. To me moti,« je v šali razložil Čeferin. Pri pogovoru o sodnikih se ni izmuznil vprašanju o »stricu iz ozadja« glede sojenja Damirja Skomine v finalu lige prvakov. »Kot predsednik odločam zgolj o tem, ali bo nekdo sodil finale lige Evropa in lige prvakov ali ne. Sodniški komite je Skomino predlagal, sam sem ga potrdil, saj si je zaslužil. Na srečo v finalu ni naredil napake, drugače bi jih tudi jaz poslušal,« se je pošalil. Ob podelitvah medalj ima poseben odnos s Slovenci in igralci z območja nekdanje Jugoslavije: »Občutek je drugačen, ko daš medaljo našemu fantu.«

Glede uspešnosti vodenja Nogometne zveze Slovenije, ki jo po njegovem odhodu vodi Radenko Mijatović, se ni želel opredeliti, Mijatovića je označil za dobrega in poštenega predsednika, ki se trudi za dobro slovenskega nogometa. »Ob dobrih rezultatih imajo zasluge igralci in selektor. Ob neuspehih sta na udaru selektor in predsednik zveze,« je pojasnil Čeferin. Na Dnevnikovo vprašanje o izjavi Mijatovića, da bo Kek na selektorskem mestu ostal tudi, če se reprezentanca ne uvrsti na evropsko prvenstvo 2020, ni želel konkretno odgovoriti, češ da »ne želi in ne sme komentirati odločitev NZS«. Ob koncu se je dotaknil še izvolitve brata Roka Čeferina za ustavnega sodnika: »Vesel sem tako zanj kot za državo. Slovenija je s tem dobila nepristranskega in študioznega sodnika, ki mu bo nova vloga pisana na kožo.«