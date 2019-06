Na plaži v Fiesi so v sredo policisti specialne enote in pripadniki mobilnih kriminalističnih oddelkov prijeli 34-letnega državljana Bosne in Hercegovine ter 18-letnega Srba, ki sta, tako so prepričani, v zadnjih mesecih v Ljubljani oropala pet prostitutk. In to zelo nasilno, nad dvema naj bi se na posebno poniževalen način tudi spolno izživljala. »Žrtve so bile ob prijavah zelo zadržane, zato je verjetno, da je bilo ropov še več. Morebitne druge žrtve pozivam, naj to naznanijo na številko 113 ali anonimni telefon 080-1200,« je izjavil Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana. Po neuradnih podatkih naj bi bil starejši od obeh osumljencev, Mehmed Mahmutović, stari znanec policije, o katerem smo na straneh črne kronike že večkrat pisali.

Izdal ju je DNK

Dvojica je stik z žrtvami navezala po telefonu, dekleta, ki so za denar ponujale spolne storitve, so imele številke objavljene na spletu. Štiriintridesetletnik je tako v začetku aprila telefoniral eni od njih in se dogovoril za spolno srečanje v stanovanju. Toda takoj ob vstopu ji je zagrozil s pištolo in zahteval, naj leže na tla. Poskušal ji je zvezati roke, a se je upirala, nakar jo je začel pretepati, ji groziti z orožjem in zahtevati denar, ki mu ga je v strahu za svoje življenje tudi izročila. Poškodovano so z reševalnim avtomobilom odpeljali v klinični center.

Sredi tega meseca sta se oba osumljenca dogovorila z dvema dekletoma. Spet se je začelo takoj ob vstopu v stanovanje. Zagrozila sta s pištolo, tepla in zahtevala denar. Sicer sta ga v stanovanju našla, a očitno ne toliko, kot sta pričakovala, tako da sta zahtevala še več. Ker pa ga oškodovanki enostavno nista imeli, sta postala še bolj nasilna. Žrtvi sta zvezala, spet pretepala, jima grozila z orožjem in nožem. Nad njima sta se na poniževalen način tudi spolno izživljala, starejši je eno posilil. Tudi ti dve sta končali v bolnišnici.

Kdo sta nasilna roparja, so ugotovili na podlagi sledi DNK in drugih zbranih informacij. Ko so ju v sredo ljubljanski policisti skupaj s koprskimi kolegi izsledili v Piranu, so bili še posebej previdni. Vedeli so namreč, da bi lahko bila oborožena in da sta izjemno nasilna. »V 48-urnem roku bosta privedena k preiskovalnemu sodniku. Zaenkrat se ovadba nanaša na dva ropa, posilstvo in spolno nasilje. V kratkem jo bomo dopolnili še s tremi enakimi ropi v maju in juniju, ki jih še preiskujemo,« je še povedal Zrinski. Za rop je zagrožena kazen od enega do deset let zapora, za posilstvo ali spolno nasilje pa od tri do 15 let zapora.