Britanski tabloidi poročajo, da je na snemanju prišlo do prepira in kričanja, žrtev, ki je bila del snemalne ekipe, pa je bila v vrat zabodena z zložljivim nožem, ki ga je scenski delavec imel v svojem pasu z orodjem. Moška naj bi se pred tem poznala, policija pa še preiskuje okoliščine napada.

Iz studia Warner Bros. so sporočili, da je šlo za osamljen incident na delovnem mestu in da stvar rešuje policija, osumljenca pa so po plačilu varščine že izpustili, zato bo do sredine julija lahko na prostosti čakal na začetek sodnih postopkov.

V kompleksu, kjer se je zgodil incident, so v preteklosti poleg Harryja Potterja snemali še Vojno zvezd, Jamesa Bonda, Sherlocka Holmesa, Sweeneyja Todda in Batmana. Zadnja leta je znan predvsem kot turistična znamenitost za oboževalce filmov Harryja Potterja. Tam si obiskovalci lahko ogledajo rekvizite, kostume in druge scenske elemente iz filmov.

Pripravila Špela Žagar