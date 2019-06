Viktorija, nekdanja inštruktorica fitnesa, je Kukoča seveda spoznala v službi. Na prvi dan treninga naj bi namreč prišla močno naličena, kar je Kukoča precej ujezilo, zato ji je naročil, naj si takoj umije obraz in naj takšna ne hodi več na delo. Kljub temu sta bila v korektnih odnosih, vse do večera, ko so se srečali v restavraciji. Kukoč je bil v družbi Dina Rađe, zato je svojega prijatelja predstavil svoji sodelavki. Kot je povedal Dino, je srečanje trajalo morda 10 sekund, a šele takrat sta se prvič videla, čeprav sta oba iz Splita, njuna vikenda v Ražnju pa sta oddaljena manj kot 50 metrov.

Medtem se je Dino sicer videval z nekim dekletom, ki doma ni imela telefona, zato je morala za vsak klic k svoji prijateljici. Ta prijateljica je bila Viktorija, česar pa Dino ni vedel. Nekega dne je dekle pozabilo, da jo bo poklical Dino, in javila se je Viktorija. Začela sta se pogovarjati, Dino je zatem vedno pogosteje klical, tudi takrat, ko z dekletom nista bila dogovorjena za klic. Pred prvim zmenkom sta se Dino in Viktorija tako več mesecev pogovarjala po telefonu, ne da bi vedela, kdo sta. Dino je nato skoval načrt in se s pomočjo Viktorijine prijateljice z njo dobil po nekem dogodku. Kot je povedal za časopis Glorija Glam, so se mu takrat tresla kolena. In tako je še danes, vsakič, ko jo vidi.