Zaradi ženine možganske kapi je Cetinski nekoliko zavlačeval z izidom svojega novega spota za pesem Svaka tvoja laž. Dubravka Dujak je tretja žena znanega hrvaškega pevca, poročila pa sta se leta 2014 v Las Vegasu, nato pa še v Vinkovcih. Iz Zagreba sta se preselila v Istro, v vas Radetići.

Cetinski je za hrvaške medije dejal, da so bili zadnji tedni najtežji v njegovem življenju, še ena preizkušnja pa ga čaka na sodišču zaradi že omenjene nesreče, v kateri je umrl 62-letni Ibrahim Kevljanin. Cetinski je dejal, da situacije ni mogel preprečiti in da se ne čuti krivega, saj je omenjeni v alkoholiziranem stanju ležal na ulici za ovinkom, tožilci pa vztrajajo, da bi Cetinski moral voziti počasneje in da bi lahko, če ne bi bil preveč zleknjen v sedežu avtomobila, ležečega opazil.