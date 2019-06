Carboneschi in Hubert Blanc Francard, znan tudi kot Boom Bass, sta Cassius ustanovila leta 1988, znana pa sta bila po tem, da sta v svoji glasbi združevala disco in acid house. Poleg plesne glasbe sta močno zaznamovala tudi sodoben rock in pop, saj sta bila glasbena producenta skupin, kot so Phoenix, Hot Chip in Franz Ferdinand.

Cassius sta si ime nadela po ameriški boksarski legendi Cassiusu Clayu in bila pomemben del francoskega novega vala plesne glasbe v poznih devetdesetih, ki sta jo sooblikovala z Daft Punk in Air. V svojem prvem singlu Cassius 1999 sta na primer uporabila del skladbe Donne Summer If it hurts just a little in se z njim uvrstila tudi na britanske lestvice.

Carboneschi je svojo glasbeno kariero začel kot pevec v punk skupini in bobnar v speed metal skupini, nekaj časa je delal kot natakar, nato pa se je zaposlil v glasbenem studiu, kjer je v 80. letih delal s Sergeem Gainsbourgom in Vanesso Paradis. Leta 2010 je dobil grammyja kot producent albuma Wolfgang Amadeus Phoenix francoske skupine Phoenix, bil pa je tudi lastnik glasbenega studia Motorbass v Parizu, kjer sta med drugim snemala tudi Kanye West in Pharrell Williams.

Cassius sta v Sloveniji verjetno najbolj znana po skladbi Toop Toop iz leta 2006, ki jo je v svoji oglasni kampanji uporabil Mobitel, v svojem filmu Il Divo pa tudi italijanski režiser Paolo Sorrentino.