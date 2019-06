Nekatera vprašanja nimajo odgovora. Vsaj ne jasnega, logičnega, neposrednega, konkretnega, zadovoljivega. Med (pre)kratkim druženjem z atraktivnim bavarskim štirikolesnim lepotcem BMW serije 8 smo se s takšnim srečali večkrat. Vprašanje, ki so nam ga postavili tako rekoč vsi, kakopak šele za tem, ko so se jim izbuljene oči vrnile v očesne jamice in so iz rokavov stresli vse mogoče komplimente na račun avtomobilove čudovite zunanje podobe, pa se je glasilo, citiramo: »Kdo sploh rabi tak avto?«

Vprašanje smo slišali tolikokrat, da smo si ga nehote začeli postavljati tudi sami. Kdo resnično potrebuje avto, ki stane toliko kot manjše stanovanje v Ljubljani? Kdo potrebuje avto s 530 konji (390 kilovati), ki se z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro izstreli v 3,9 sekunde? Kdo avto, ki mu na 100 kilometrov vožnje, če je s stopalko za plin nežen kot z dojenčkom, ki ga prvič prime v roke, porabi več kot 13 litrov bencina, če vozi približno normalno, okoli 15 in če samo nekajkrat močneje pospeši, 16 ali 17 litrov? Skratka, kdo resnično potrebuje oziroma kaj bo komur koli avto, kot je BMW serije 8 coupe v strupeni različici M850i Xdrive?

Pa nam je kapnil vsaj približen odgovor: resnično potrebuje ga nihče. Kot nihče dejansko ne potrebuje še marsičesa drugega, od dragih ur, oblek do vil s toliko sobami, da v večino nikdar niti stopi ne, in še marsičesa podobnega. »Potrebuje« pa vse to in še kaj vseeno marsikdo. In tisti, ki tak avto »potrebuje«, bo z njim užival vsak trenutek in bo znal ceniti vrhunskost, ki jo izžareva z vsakim centimetrom (v dolžino avto meri 4,85 metra), vsakim kilogramom (tehta skoraj dve toni), vsakim litrom 4,4-litrskega 8-valjnika ali zelo spodobnega 420-litrskega prtljažnika. Skratka, to je avto za sladokusce, uživače, poznavalce, ki znajo s takim avtom uživati. In si ga, kar je vseeno ključni podatek, lahko privoščijo. 152.700 evrov za avto, ki je namenjen največ dvema, saj na zadnji klopi stežka sedijo tudi majhni otroci, je namreč, navzlic vrhunski popolni opremi… Hja, saj smo že omenili primerjavo s stanovanjem.

No, kdor pa pogojem lahko zadosti, bo zagotovo znal ceniti, s kakšnim štirikolesnikom ima opraviti. V vseh pogledih gre namreč za enega od vrhuncev znamke, ki spada v ožji vrh najboljših na svetu. Pohvale bi lahko stresali v nedogled, a bi vse skupaj hitro postalo osladno, zato omenimo le tisto, kar nas je v pozitivnem smislu najbolj presenetilo. To pa je izjemno udobje, ki ga ponuja osmica. Resda se je vanjo malce težje usesti, saj je avto pač zelo nizek, a težav s primernim položajem za volanom ne bodo imeli niti (zelo) visoki vozniki, ko se bodo enkrat udobno namestili v fotelju podoben sedež, pa se jim prav nič ne bo mudilo iz avtomobila niti izstopiti. Tudi na dolgih avtocestnih vožnjah je bil namreč izjemno udoben, prav tako lahko z velikim presenečenjem zatrdimo, da cestne luknje in razpoke blaži bolje od velike večine tudi najbolj udobnih štirikolesnikov ta hip.

Pa slabe strani? Objektivno gledano jih, če seveda upoštevamo vrsto vozila, ni. Subjektivno pa morda avtu zmanjka kakšna malenkost, ki bi tako vrhunsko vozilo naredila še bolj unikatno. A verjetno gre v tem primeru bolj za »poklicno deformacijo«; osmica nas namreč v notranjosti ni presenetila z ničimer, česar ne bi poznali že iz drugih primerkov z vrha ponudbe znamke BMW.