Bili so trije, ponoči so vlomili v neko trgovino. Najprej so odstranili zaščitno ograjo, onesposobili kamere in uničili vrata. Ukradli so za okoli 34.000 evrov različnih cigaret ter z vlamljanjem povzročili še za okoli šest tisočakov druge škode. Od tam sta dva pobegnila z v Italiji ukradenim kombijem. Odpeljala sta se proti Medlogu, kjer ju je opazila policijska patrulja. Ko je 28-letnik, ki je bil za volanom, opazil policiste, je pospešil in zapeljal na avtocesto v smeri proti Ljubljani. Ko je opazil, da mu sledita patrulji, je kar na avtocesti polkrožno obrnil in se v nasprotni smeri odpeljal nazaj proti Celju. Med vožnjo je izmenično pospeševal in močno zaviral. V nekem trenutku je z vozilom ustavil na odstavnem pasu, pri čemer je sopotnik pobegnil, 28-letnik pa je silovito vzvratno trčil v policijsko vozilo, ki je ustavilo za njim, ter s tem policistoma onemogočil nadaljnjo vožnjo. Odpeljal je naprej. Ko je 28-letnik opazil še drugo patruljo, je skočil iz vozečega vozila in peš pobegnil. Policista, v katera je trčil, sta bila lažje poškodovana.

»V teh dneh smo osumljenemu 28-letniku odvzeli prostost in ga kazensko ovadili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj velike tatvine, nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. 28-letnik je bil v preteklosti že ovaden in pravnomočno obsojen storitve kaznivih dejanj velike tatvine, nasilništva, poškodovanja tuje stvari in povzročitve splošne nevarnosti. Doma je z območja Policijske uprave Koper,« so danes sporočili s celjske policijske uprave.