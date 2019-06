Jao, jao, ovi Slovenci Za nemalo smeha med našimi južnimi sosedi je ta teden poskrbel Slovenec, ki da je na Cresu hotel v morje zapeljati gumenjak, ki ga je tovoril na prikolici. Saj poznate, kako to gre. Vzvratno do klančine, ki pelje v morje, in vse do točke, ko vzgon opravi delo namesto tebe. No, do tod je šlo vse gladko, potem pa naj bi pozabil zategniti ročno zavoro in v tri metre globoko morje je zdrsela tudi Slovenčeva škoda. »Ubogi človek, ves čas se je le držal za glavo in ni vedel, kaj naj reče. Zdaj bodo morali poklicati potapljače in kakšen traktor, da vse skupaj zvlečejo ven,« je komentar domačina zapisal lokalni časopis. Rubrika Od petka do petka pa je izbrskala ekskluzivne informacije o dogodku. Slovenec ni skušal čolna spraviti v morje, pač pa ga je vlekel ven. Ni pozabil zategniti ročne, pač pa je popustila. In menda ima ugledan tudi nov avto. Ne bo Škoda. Pomorščaku želimo prijetne počitnice, da bo njegova zgodba tema številnih debat v dolgih poletnih večerih na morju ob kozarcu bevande, pa ni dvoma.

V senci s čistimi zobmi Česa vsega se ne polotijo naši zlikovci. Da razstrelijo bankomat in poberejo gotovino, za njimi pa se zabriše vsaka sled (pustimo grozodejstveno razdejanje ob strani), je zdaj očitno že stvar folklore. Bolj na smeh pa nam gre, ko v policijskih poročilih preberemo, kako je v Domžalah neznani storilec vlomil v pokrit prodajni šotor trgovskega podjetja in ukradel več kosov električnih zobnih ščetk. Za 2600 evrov vsega skupaj. Ali pa novica, kako je takisto neznani storilec s terase nekega gostinskega lokala odnesel nič manj kot 2 (z besedo: dva) senčnika črne barve z reklamnim napisom in dvema podstavkoma. Verjetno so zdaj policisti pozorni na sumljive tipe s čistimi zobmi, ki poležavajo v senci senčnika z reklamnim napisom … Vso srečo pri iskanju!

S tovornjakom po njivi Pravo malo avanturo si je omislil možakar s prekmurskega konca. Ob dveh zjutraj je iz garaže gospodarskega poslopja v Moravskih Toplicah odpeljal tovornjak brez registrskih tablic, a z raznim orodjem in gradbenimi stroji ter se odpeljal. Zadevo je opazil sosed in se skupaj z bratom pognal za njim. Pri Tešanovcih ga je dohitel. Tovornjak je zapeljal s ceste, uničil dva prometna znaka in obstal na njivi. Voznik je snel registrske tablice in peš po njivi zbežal proti naselju Mlajtinci. Policisti ga še iščejo. No, to pa so dobri medsosedski odnosi, kajne! Le ta s tablico nam ne gre v glavo. Ukradel je tovornjak brez tablic, na koncu pa je tablico snel …

Moj mali tank Tale vest pa prihaja iz Poljske, kjer je nemalo začudenja požel možakar, ki je svoj »mali« ruski tank T-55 zapeljal po glavni ulici mesta Pajeczno in ga tam tudi povsem mirno parkiral. S seboj je imel še enega kolega, stopila sta iz vozila in bi verjetno šla še na eno pivo, če ne bi razburjeni meščani, podoživljajoč rusko okupacijo, klicali policije. Izkazalo se je, da je 49-letnik pravzaprav imel dovoljenje, da tank premakne s poškodovane prikolice na neko drugo. No, njegovi nadrejeni si verjetno niso mislili, da se bo malo vozil naokoli po mestu (mimogrede, tank ni bil registriran!). Zna biti, da so pričakovali, da bo 36-tonsko zverino vozil trezen. Ni bil, namreč. Zdaj vozniku grozi do dve leti zapora zaradi vožnje pod vplivom alkohola in do osem let zaradi povzročanja splošne nevarnosti. Še dobro, da ni potegnil tiste ročice, ki sproži kroglo …