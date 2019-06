Ulissi si je zmago zagotovil v zadnjih dveh kilometrih, ko je močno pospešil in se uspešno otresel Vlasova (Gazprom). Pred tem sta na gorskem cilju na Dolah prišla v vodstvo, ki sta ga nato na spustu povečala na približno 20 sekund.

V prvi skupini zasledovalcev sta bila člana Andronija Fausto Masnada in Andrea Vendrame, Esteban Chaves (Scott-Mitchelton) in Visconti (Neri Sottoli - Selle Italia). Tadej Pogačar in Jan Polanc sta se kot Ulissijeva moštvenega kolega postavila na rep skupine, Pogačar pa je sledil Viscontiju v cilj.

»Že na prejšnjih etapah sem pokazal, da sem v dobri formi, danes pa mi je uspelo zmagati. Ko sem v formi, hočem zmagovati in srečen sem, da mi je danes uspelo. Na zadnjem spustu so se začeli zasledovalci približevati, zato sem še enkrat napadel in se otresel Vlasova,« so bile prve misli Ulissija.

Izkušeni Italijan je na vzponu na Dole zapeljal na rep štiričlanske ubežne skupine in vprašal Pogačarja, kako se počuti, šele nato je napadel. »Na vzponu sem Pogačarja vprašal, če mi bo branil hrbet, in tako se je tudi zgodilo,« je pojasnil.

Devetindvajsetletnik je danes prikolesaril do 32. poklicne zmage, ni pa še povsem prepričan, kako mu bo šlo v preostalih dveh etapah, ko bo moral braniti skupno vodstvo. »Grem dan za dnem, v nogah še vedno čutim Giro in ne vem, kako se bo odzvalo telo. Zame je bilo najbolj pomembno, da sem dobil etapno zmago.«

»Načrtovali smo napad v zadnjem kilometru klanca, vendar se nisem počutil najbolje za napad. Vlasovu nisem mogel slediti, videl pa sem tudi, da Chaves ne more držati tempa. Dal sem vse od sebe, da bi mu pobegnil, vendar sta bila vodila prehitra, skupina s Chavesom pa me je znova ujela. Po vrhu klanca sem se skušal približati Ulissiju, vendar nisem imel dovolj moči. Nato sem kontroliral položaj, da ni šel nihče naprej, na koncu pa sem dosegel še tretje mesto v sprintu. To je za nas dober dan in zdaj imamo zeleno majico,« je dan opisal Pogačar.

Nekoliko večja skupina je prišla čez ciljno črto 2:08 minute za Ulissijem, sicer zmagovalcem slovenske dirke leta 2011. Najhitrejši med temi kolesarji je bil Luka Mezgec, ki je v četrtek zmagal v Celju in danes nosil zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku. Na 12. mestu je končal Grega Bole. V prvi 20-erici je na 17. mestu končal še Žiga Ručigaj.

Ulissi ima po treh dneh dirkanja 19 sekund prednosti pred Vlasovom in 26 pred Vendramejem in Viscontijem. Pogačar je šesti, Polanc sedmi, oba zaostajata 30 sekund, toliko kot Belgijec Ben Hermans na petem ter Chaves na osmem mestu. Mezgec je deseti, zaostaja 2:11 minute.

Današnja etapa je bila tudi delno zgodovinska. Avstralec Benjamin Hill prekolesaril 20-tisoči kilometer na vseh izvedbah slovenske pentlje do zdaj. To je bila sicer 141. etapa, udeleženci pa so v dosedanjih šestindvajsetih izvedbah prevozili skupno 20.051 kilometrov, s čimer je povprečna etapa na dirki 141,2 kilometra.

Sobotna etapa med Novo Gorico in Ajdovščino bo dolga 153,9 kilometra, kolesarje čakajo trije vzponi, po 120 kilometrih se bo začel vzpon prve kategorije na najvišjo točko letošnje dirke na Predmejo. Gre za devetkilometrski klanec s povprečjem osmih odstotkov, ta bo bržčas odločil končni vrstni red dirke.

V četrti etapi bo zeleno majico nosil Ulissi, belo za najboljšega mladega kolesarja Pogačar, rdečo za najboljšega po točkah Mezgec in modro najboljšega hribolazca Vlasov.

Nedeljska etapa s ciljem v Novim mestom se bo skoraj gotovo končala s sprintom glavnine.